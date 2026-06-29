Encomendas de fora da UE: vem aí uma nova taxa

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Entra em vigor na quarta-feira uma nova regra da União Europeia que elimina a atual isenção de direitos aduaneiros para encomendas de valor inferior a 150 euros provenientes de países terceiros. Em sua substituição, passa a aplicar-se uma taxa fixa de três euros.

Isto significa que encomendas feitas em plataformas como a Shein, a Temu ou a Amazon, quando enviadas a partir de fora da União Europeia, passam a estar sujeitas a esta nova taxa.