Encostados à parede e foi tudo legal: o que diz o relatório da operação no Martim Moniz

Foi arquivado o inquérito sobre a atuação da PSP na operação que decorreu no bairro do Martim Moniz, em Lisboa, em dezembro passado. A Inspeção-Geral da Administração Interna considera que a operação cumpriu todos os critérios legais e que não houve excesso na utilização de meios. A rusga gerou polémica e várias críticas por terem sido encostados à parede dezenas de imigrantes na rua do Benformoso.