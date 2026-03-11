VÍDEO SEGUINTE
"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Há cada vez mais instituições bancárias a aconselhar a população a guardar dinheiro em numerário para situações de emergência. Depois da recomendação do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu, foi agora a vez do Banco Central da Suécia emitir o mesmo conselho. Natália Nunes, especialista da DECO, especifica o valor que devemos ter em casa e a forma mais segura de o guardar.

Há 1h e 57min
