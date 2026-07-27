Entre a casa e (ainda) os palcos, um dia na vida de Ruy de Carvalho: "Acho que não fui mau para as pessoas. Quando partir, parto feliz"

REPORTAGEM || Aos 99 anos, Ruy de Carvalho continua a subir ao palco e é o ator mais velho do mundo em atividade. A vida corre agora mais devagar, mas o trabalho continua a chamá-lo. Acompanhámo-lo em casa, e fora dela, entre os gestos da rotina, as memórias e uma vida inteira dedicada à representação. "Valeu a pena? Valeu. E a prova disso é que estão aqui a falar comigo. Por isso, valeu.” Um trabalho da jornalista Cláudia Valente de Oliveira, com imagem de Nuno Assunção e montagem de Pedro Guedes.