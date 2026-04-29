Entre recados e humor, foi assim que Carlos III conquistou o Congresso dos EUA

O humor britânico do rei Carlos III arrancou fortes aplausos e gargalhadas na bancada democrata do Congresso norte-americano, durante o segundo dia da visita oficial aos Estados Unidos. O monarca deixou também recados aos republicanos, recordando a resposta da NATO após o 11 de Setembro para sublinhar que o mesmo espírito de união deve ser aplicado no apoio à Ucrânia por parte dos aliados.