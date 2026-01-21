As relações entre António Costa e António José Seguro são inexistentes desde o dia em que o antigo primeiro-ministro retirou a liderança do PS ao então secretário-geral, mas, sem nunca mencionar o nome de Seguro, o presidente do Conselho Europeu revelou que, na segunda volta das presidenciais, terá a satisfação de repetir o voto que fez na primeira.
"Era o que faltava não votar num candidato da área democrática". António Costa revela que vai "repetir o voto" em Seguro na segunda volta
Há 30 min