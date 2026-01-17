ERS recebeu 420 queixas por saídas indevidas de hospitais nos últimos três anos. Familiares queixam-se de falta de acompanhamento

A Entidade Reguladora da Saúde recebeu, nos últimos três anos, 420 queixas por saídas indevidas dos hospitais, situações em que doentes, na maioria idosos com demências, abandonaram sozinhos as unidades de saúde. Os familiares queixam-se sobretudo da falta de acompanhamento nas urgências, que leva a que muitos idosos saiam sem que ninguém se aperceba.