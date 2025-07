Escândalo na saúde: Hospital de Braga faz contratos milionários com empresa privada de diretor de serviço

Caso começou há 15 anos, quando a unidade de saúde era ainda uma PPP. Em 2019 ficou nas mãos do Estado, mas os contratos sem concurso continuaram: desde aí foram entregues mais de 27 milhões de euros à empresa do diretor Fernando Vaz, que acumulava outras irregularidades. Só agora, um dia depois de a CNN Portugal contatar o hospital, se deu a demissão do médico