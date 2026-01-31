VÍDEO SEGUINTE
Escuteiros de Coimbra ajudam a proteger casas em Ferreira do Zêzere após tempestade

Ferreira do Zêzere continua entre os concelhos mais fustigados pela tempestade, mas permanece sem a visita de qualquer membro do Governo, critica o presidente da Câmara. Neste cenário de urgência, a solidariedade chega de Coimbra: um grupo de escuteiros organiza-se no terreno para apoiar os habitantes, ajudando na colocação de lonas em telhados destruídos e dando resposta às necessidades mais imediatas da população.

Há 3h e 1min
