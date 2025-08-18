Espanha a arder: quem fazia o caminho de Santiago foi surpreendido por uma decisão inédita

Incêndios de grandes dimensões continuam a devastar o norte e o centro de Espanha. Mais de 115 mil hectares arderam na última semana, em plena onda de calor que já dura há 15 dias. Pelo menos quatro bombeiros morreram e mais de duas dezenas de pessoas foram detidas por incêndios criminosos. As autoridades fecharam estradas, linhas férreas e, pela primeira vez, o caminho de Santiago foi interrompido.