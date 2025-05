Esqueça o protetor solar do ano passado, não use roupa nova e opte por chapéus de palha. Dicas para se preparar para o calor do fim de semana

Maio vai despedir-se com uma acentuada subida de temperaturas, que em alguns pontos do país podem chegar quase aos 40 graus no final da próxima semana. O calor que se vai sentir já este fim de semana promete uma corrida às praias e esplanadas, mas a exposição solar requer cuidados redobrados. A dermatologista Alexandra Osório deixa vários conselhos.