Esquema ilegal de receitas de Ozempic e Mounjaro no TikTok continua ativo, agora com um novo médico

A TVI revelou o esquema ilegal de receitas de Mounjaro e de Ozempic no TikTok, no ano passado. Os médicos envolvidos foram alvo de processos disciplinares na Ordem. A IGAS abriu uma inspeção e o Ministério Público avançou com um inquérito-crime. Mais de um ano depois, e com poucos desenvolvimentos na justiça, a intermediária continua ativa nas redes sociais e agora promove o mesmo esquema mas com outros fármacos