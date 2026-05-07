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Esquema ilegal de receitas de Ozempic e Mounjaro no TikTok continua ativo, agora com um novo médico

A TVI revelou o esquema ilegal de receitas de Mounjaro e de Ozempic no TikTok, no ano passado. Os médicos envolvidos foram alvo de processos disciplinares na Ordem. A IGAS abriu uma inspeção e o Ministério Público avançou com um inquérito-crime. Mais de um ano depois, e com poucos desenvolvimentos na justiça, a intermediária continua ativa nas redes sociais e agora promove o mesmo esquema mas com outros fármacos

  • Francisca Genésio
    Francisca Genésio
Há 53 min
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