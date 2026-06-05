Está a pagar a carta ao filho ou ao neto? Ponha mais dinheiro de lado

Aprender a conduzir com tutor “vai aumentar o custo” da carta de condução, garantem os profissionais das escolas de condução automóvel. Em causa está o seguro de responsabilidade civil que o tutor tem de contratar para acompanhar a formação do futuro condutor. A Associação Nacional de Escolas de Condução considera que a medida é enganadora e põe em causa a segurança rodoviária.