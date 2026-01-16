VÍDEO SEGUINTE
"Esta campanha está a ser marcada por uma dramatização, até excessiva, em que se procura ir além do que é a política. Quem está a ganhar é quem consegue estar à margem das polémicas"

Em contagem decrescente para as eleições presidenciais deste domingo, a politóloga Paula Espírito Santo analisa a postura dos candidatos nos debates e em ações de campanha, bem como os resultados das sondagens, que colocam António José Seguro, André Ventura e João Cotrim de Figueiredo entre os favoritos à segunda volta

Há 49 min
