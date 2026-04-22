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"Esta crise terá consequências sociais significativas". Companhias aéreas europeias começam a cancelar milhares de voos para poupar combustível

Várias companhias aéreas europeias, como a Lufthansa e a Transavia, estão a cancelar milhares de voos para reduzir custos com combustível, num contexto de crise energética agravada pelo conflito no Médio Oriente. O comissário europeu da Energia alertou que a situação deverá afetar toda a Europa nos próximos meses.

  • Patrícia Correia Pereira
Há 52 min
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