António José Seguro é o novo inquilino do Palácio de Belém, mas continuará a viver regularmente nas Caldas da Rainha. Entre a sapataria que o conhece bem, o mercado do peixe onde ainda ninguém o viu e o barbeiro que garante nunca o ter cruzado, ouvimos quem partilha o bairro com o Presidente da República
Esta é a rua onde vive o novo Presidente da República. A TVI foi conhecer os vizinhos, os mercados e até os sapateiros que já calçaram a primeira‑dama
- Miguel Domingos
Há 2h e 30min