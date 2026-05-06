Está em marcha a operação de repatriamento de passageiros do Hondius: espera-lhes uma quarentena que pode chegar aos 45 dias

Foram retirados mais três passageiros do navio Hondius com sintomas de infeção por hantavirus. O governo regional das Canárias não aceita que a embarcação atraque na região e a solução deve envolver diversos países. Nas últimas horas surgiu mais um caso de infeção: um passageiro que saiu do cruzeiro na ilha de Santa Helena deu positivo num teste na Suíça