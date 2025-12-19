Um homem, identificado apenas como John, publicou na plataforma Reddit um comentário a alertar a polícia sobre o comportamento suspeito de um homem no campus universitário e nos trajetos feitos num Nissan cinzento. Com esta informação, o FBI conseguiu localizar o carro através de câmaras de videovigilância e identificar rapidamente o condutor pela empresa de aluguer, reconstituindo os passos de Cláudio Valente
Esta foi a plataforma que levou as autoridades dos EUA a descobrirem o suspeito (português) de três homicídios, incluindo o de Nuno Loureiro
Há 1h e 33min