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Esta freguesia está contra a extração de "China clay"

A freguesia de Serra d'El-Rei poderá ficar com quase 60 hectares de enormes areeiros para a extração de caulinos ao longo dos próximos 20 anos. Com o nome técnico "China clay", os caulinos são a matéria-prima das cerâmicas e são retirados da lavagem das areia. Por terras de Peniche, os últimos dias de consulta do estudo de impacto ambiental tornaram-se agitados. Autarcas, moradores e proprietários contestam o estudo e já se lembra a contestação de Ferrel de há 50 anos contra o nuclear.

  • António Pereira Gonçalves
    António Pereira Gonçalves
Há 26 min
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