Esta iraniana disse a Gouveia e Melo que os portugueses "sabem o que é um ditador". Depois houve um abraço

No último dia de campanha em Lisboa, Gouveia e Melo afirmou ser o melhor antídoto contra os extremismos e o candidato mais preparado para o atual contexto internacional. O almirante alertou para o risco de uma vitória de André Ventura, sublinhando que a Iniciativa Liberal já mostrou abertura ao Chega e que uma eventual liberdade de voto do PSD pode colocar a democracia em risco. O apelo final foi feito no Mercado de Benfica.

  • Ana Peixoto
    Ana Peixoto
Há 1h e 9min
