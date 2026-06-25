A onda de calor que assola a Europa começa a provocar danos sérios, tendo já vitimado várias pessoas. Mas afinal como pode atuar o calor extremo sobre o corpo humano? A jornalista da CNN Internacional Laura Paddison submeteu-se a uma prova de resistência sob calor e humidade extremos para compreender como é que estas condições podem tornar-se rapidamente mortíferas.
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Sobre este vídeo
Esta jornalista entrou numa câmara ambiental para mostrar como o calor afeta a nossa atividade cognitiva
- Sofia Pinguinha
Há 1h e 40min