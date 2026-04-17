Estado lucra 62 milhões com regularização de imigrantes na AIMA mas acumula dívidas a advogados e solicitadores

O Estado arrecadou cerca de 62 milhões de euros com a regularização de documentos de imigrantes através da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. No entanto, continuam por pagar os honorários mensais devidos a advogados e solicitadores contratados para acelerar os processos, acumulando-se queixas por serviços prestados há cerca de ano e meio.