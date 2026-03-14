"Estamos a falar de um retrocesso de décadas": encerramento das urgências de obstetrícia provoca protesto em Vila Franca de Xira

A manhã deste sábado ficou marcada por um protesto em Vila Franca de Xira contra o encerramento das urgências de obstetrícia, previsto já a partir de segunda-feira. O serviço vai ser concentrado em Loures, que teme um aumento da procura. Com o fecho, as grávidas da região do estuário do Tejo podem ter de percorrer o dobro da distância em caso de urgência.