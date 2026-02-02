A Proteção Civil ativou o Plano Nacional de Emergência em todo o território nacional devido ao risco de cheias. Está prevista nova precipitação intensa, o que poderá agravar a situação durante os períodos de maré cheia. Ainda assim, durante a noite, a situação acabou por ficar controlada, após horas de grande intranquilidade junto às margens dos rios Douro e Tâmega.
"Estamos a precaver-nos para o que possa vir": autoridades atentas à subida do nível dos rios Douro e Tâmega por causa da chuva
- Pedro Monteiro
Há 15 min