"Estamos muito perto": Cotrim de Figueiredo reúne família num comício com dezenas de pessoas em Lisboa

As sondagens indicam que João Cotrim de Figueiredo tem melhor desempenho junto dos mais jovens, enquanto os eleitores mais velhos apresentam resultados mais fracos. No entanto, na visita deste sábado às Caldas da Rainha, foram precisamente os eleitores séniores quem mais se aproximou do candidato. Antes disso, recebeu a família num comício em Lisboa.