Mais de três mil bombeiros mantêm-se no terreno a lutar contra vários incêndios no norte e centro do país. Os fogos de Arouca e de Ponte da Barca continuam fora de controlo, enquanto um fogo iniciado há dois dias em Penafiel já chegou a Gondomar. No combate a este incêndio, um avião Canadair sofreu uma avaria e foi obrigado a amarar no rio Douro.