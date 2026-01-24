Estará o cinema a acabar? Portugal perdeu 46 salas num só ano

Os números sugerem que o cinema, tal como o conhecemos, pode estar em vias de extinção. Só no ano passado, Portugal perdeu 46 salas devido à falta de espectadores e aos elevados custos de manutenção, restando agora apenas duzentas em todo o território. A distribuição é desigual: capitais de distrito como a Guarda, a mais recente a perder o serviço, Bragança, Beja e Portalegre já não têm qualquer sala comercial.

Ao todo, são 174 os concelhos sem acesso ao grande ecrã. O jornalista Paulo Bastos traça o retrato deste cenário, analisando o impacto da Inteligência Artificial naquilo que pode ser o fim de uma era.