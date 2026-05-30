"Estas informações prejudicam a imagem do partido": PS deverá avançar com código de ética interno na sequência da Operação Imergente

Os quatro detidos no âmbito da Operação Imergente saíram em liberdade após o primeiro interrogatório judicial. Em causa está uma investigação sobre contratos que alegadamente beneficiavam militantes e empresas ligadas ao PS, com ligações à sede nacional do partido. José Luís Carneiro admite que o caso prejudica a imagem do PS e quer avançar com um código de ética interno. Entre os libertados está o ex-assessor de Carneiro, Duarte Moral.