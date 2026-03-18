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Estas são as novas medidas do Governo para fazer face aos aumentos provocados pela guerra no Irão

Perante a crise e o impacto económico da guerra no Irão, Luís Montenegro afastou a aplicação de IVA zero no cabaz alimentar e apresentou quatro novas medidas de apoio. Entre elas, destaca-se um desconto de 10 cêntimos por litro no gasóleo profissional e o reforço da comparticipação nas botijas de gás solidárias. Ambas terão uma duração limitada de três meses.

  • Carolina Ribeiro
Há 23 min
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