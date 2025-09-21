VÍDEO SEGUINTE
"Estas visitas de drones russos estão a tornar-se tão frequentes que alguma reação mais incisiva da NATO terá de ser tomada"

Paulo Portas considera que a NATO deve ter "uma reação mais incisiva" perante a violação do espaço aéreo da Polónia, Roménia e Estónia com drones russos dos últimos dias. "Putin só conhece uma lei, que é a lei da força.  Enquanto pressentir que há duvidas nos aliados, continuará a fazer este aviso, que não é um aviso para agora. É um aviso de que não parará na Ucrânia".

