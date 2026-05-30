Estava a trabalhar na construção de um centro de saúde quando se sentiu mal. Acabou por morrer depois de mais de uma hora à espera pelo INEM

Um homem de 63 anos morreu na tarde de sexta-feira, em Palmela, depois de ter aguardado mais de uma hora por assistência médica de emergência, num caso que volta a levantar dúvidas sobre a capacidade de resposta do INEM. A vítima estava a trabalhar na construção de um centro de saúde quando se sentiu mal. O instituto admite que as viaturas médicas de emergência mais próximas se encontravam ocupadas e lamenta o sucedido.