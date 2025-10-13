"Este é o dia pelo qual as pessoas trabalharam muito". Trump no Egito para assinar plano para Gaza

Foram horas de satisfação e triunfo para Donald Trump. Depois de Jerusalém, o presidente americano voou para o Egito para uma cimeira de paz com mais de 20 líderes mundiais, uma reunião à qual Benjamin Netanyahu não quis comparecer. Trump desvalorizou o atraso do Hamas na entrega dos corpos de reféns israelitas mortos e, juntamente com os outros mediadores, assinou o acordo para Gaza.