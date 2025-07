Este foi um dos maiores terramotos de sempre

Um dos maiores terramotos de sempre foi registado ao largo da costa leste da Rússia, com uma magnitude de 8,8. O abalo desencadeou alertas de tsunami em vários países banhados pelo Pacífico e provocou ainda a erupção de um vulcão na península de Kamchatka. Apesar da violência do sismo, não há registo de mortos ou feridos graves, graças à profundidade do epicentro e à rápida evacuação de milhões de pessoas.