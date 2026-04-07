Este jornalista faz 40 anos de rádio e está em emissão contínua na garagem de casa

Quatro décadas ao microfone não se explicam, vivem-se. José Carlos Barreto assinala 40 anos de jornalismo radiofónico com uma emissão contínua de 17 horas, a operar na frequência 107.1 FM na zona de Santarém e através da internet para o mundo inteiro, sob o domínio "radiomanifestodebordo.ismyradio.com". Faz isso tudo desde a sua garagem, onde tudo começou