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Este jornalista faz 40 anos de rádio e está em emissão contínua na garagem de casa

Quatro décadas ao microfone não se explicam, vivem-se. José Carlos Barreto assinala 40 anos de jornalismo radiofónico com uma emissão contínua de 17 horas, a operar na frequência 107.1 FM na zona de Santarém e através da internet para o mundo inteiro, sob o domínio "radiomanifestodebordo.ismyradio.com". Faz isso tudo desde a sua garagem, onde tudo começou

  • António Pereira Gonçalves
    António Pereira Gonçalves
Há 37 min
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