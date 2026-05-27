VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Este não é um ataque ao juiz Ivo Rosa, é um atentado ao Estado de Direito": a 2.ª parte da entrevista a Ivo Rosa

Esta é a segunda parte da entrevista exclusiva a Ivo Rosa.

Depois de ter revelado os nomes dos altos dirigentes da PJ e do Ministério Público que o perseguiram, o juiz fala-nos do incómodo que sente perante o silêncio de todas as figuras do Estado a quem já escreveu, mas não só.

Até hoje nem o procurador-geral da República nem a Associação Sindical dos Juízes, que deve defender a independência do poder judicial, reagiram a um caso que levanta sérias suspeitas sobre o funcionamento do Ministério Público.

  • Sandra Felgueiras
    Sandra Felgueiras
Há 1h e 28min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31
1
02:03

"Começou tudo a abanar, parecia o fim do mundo". Afinal, o que aconteceu em Viseu?

Hoje às 15:25
2

Tentou extorquir 100 mil euros a casal. Foi apanhada em flagrante pela polícia quando recolhia o dinheiro

Hoje às 13:49
3

"Não estão à venda para servir meia dúzia de milionários": BE denuncia tentativa de "privatização" de cinco praias de Setúbal

Hoje às 13:38
4

Jesus retrata-se sobre Marco Silva: «Treinou o Sporting, um dos melhores clubes do mundo»

Hoje às 16:18
5

Dois passageiros sofrem ferimentos após "turbulência forte" em voo da TAP

Há 1h e 56min
6

"Fazia-se passar por uma menina": enfermeiro e bombeiro voluntário detido por pornografia de menores

Hoje às 19:10
7

Tribunal manda libertar um dos líderes do PCC detido em Cascais. "Hulk" vai aguardar decisão sobre asilo em liberdade

Hoje às 14:27
8

7-3! Sporting aproveita «power play» e vence FC Porto no arranque das "meias" no hóquei

Há 1h e 57min
9
02:24

Como é que tem estado o tempo no Alentejo? "Um bocadinho quente", responde quem está habituado a altas temperaturas

Hoje às 15:33
10
05:35

O seu filho faz chichi na cama? Saiba quando deve preocupar-se

Ontem às 11:03
11
01:31

Já há mortes: temperaturas históricas colocam vários países da Europa em alerta

Há 3h e 36min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Dois passageiros sofrem ferimentos após "turbulência forte" em voo da TAP

Há 1h e 56min

"Não estão à venda para servir meia dúzia de milionários": BE denuncia tentativa de "privatização" de cinco praias de Setúbal

Hoje às 13:38

Tentou extorquir 100 mil euros a casal. Foi apanhada em flagrante pela polícia quando recolhia o dinheiro

Hoje às 13:49

Tribunal manda libertar um dos líderes do PCC detido em Cascais. "Hulk" vai aguardar decisão sobre asilo em liberdade

Hoje às 14:27

Neto de ama detido por abuso sexual de criança aos cuidados da avó

Hoje às 13:18
01:44

Grávida em trabalho de parto teve o filho a 70 km de distância após recusa de hospital

Hoje às 15:27
01:22

Cerca de 30 pessoas enganadas com bilhetes para verem Bad Bunny. Burla já chega aos 40 mil euros

Hoje às 15:30
02:24

Como é que tem estado o tempo no Alentejo? "Um bocadinho quente", responde quem está habituado a altas temperaturas

Hoje às 15:33
00:59

Trabalhadores da Autoeuropa juntam-se à greve geral e prometem paragem total

Hoje às 15:31
01:59

"Estamos a falar de segurança". Atestado para conduzir sem sair de casa: sim, há na Internet a 25 euros

Hoje às 15:29
01:38

Mesmo com lei para evitar casamentos forçados de menores, há registo de mais de 50 casos

Hoje às 15:28