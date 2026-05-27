"Este não é um ataque ao juiz Ivo Rosa, é um atentado ao Estado de Direito": a 2.ª parte da entrevista a Ivo Rosa

Esta é a segunda parte da entrevista exclusiva a Ivo Rosa.

Depois de ter revelado os nomes dos altos dirigentes da PJ e do Ministério Público que o perseguiram, o juiz fala-nos do incómodo que sente perante o silêncio de todas as figuras do Estado a quem já escreveu, mas não só.

Até hoje nem o procurador-geral da República nem a Associação Sindical dos Juízes, que deve defender a independência do poder judicial, reagiram a um caso que levanta sérias suspeitas sobre o funcionamento do Ministério Público.