Este país esconde paisagens exóticas, mas também uma gigantesca riqueza cultural

Há poucos lugares no mundo que provoquem tanto espanto como a Índia. O país mais populoso do mundo é também um dos mais religiosos e um dos mais desiguais. Um destino turístico onde, muitas vezes, as paisagens exóticas acabam por passar para segundo plano perante a gigantesca riqueza cultural dos seus costumes. “Vamos à Índia” é uma reportagem de João Morais do Carmo.