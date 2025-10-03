VÍDEO SEGUINTE
"Estes são os terroristas do momento". Ministro israelita perante os ativistas detidos na flotilha

As autoridades israelitas detiveram 473 ativistas da flotilha que se dirigia a Gaza, entre eles quatro portugueses. Cerca de 40 embarcações foram interceptadas durante a noite, incluindo a única que inicialmente tinha escapado. Israel prepara agora a deportação dos detidos, prevista até segunda ou terça-feira, enquanto membros do governo confrontaram os ativistas antes da transferência.

Há 59 min
