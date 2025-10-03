As autoridades israelitas detiveram 473 ativistas da flotilha que se dirigia a Gaza, entre eles quatro portugueses. Cerca de 40 embarcações foram interceptadas durante a noite, incluindo a única que inicialmente tinha escapado. Israel prepara agora a deportação dos detidos, prevista até segunda ou terça-feira, enquanto membros do governo confrontaram os ativistas antes da transferência.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
"Estes são os terroristas do momento". Ministro israelita perante os ativistas detidos na flotilha
Há 59 min