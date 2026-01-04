Estiveram à beira da extinção, mas recuperaram quase milagrosamente. Agora, podemos voltar a vê-los em Portugal

No Parque Natural do Vale do Guadiana, os biólogos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas acompanham a vida dos linces-ibéricos e, às vezes, é preciso montar delicadas e nem sempre bem-sucedidas operações de captura de alguns desses felinos, para poder estudá-los. A reportagem da TVI acompanhou em exclusivo este trabalho e podemos dizer que nos saiu a sorte grande.