VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Estiveram à beira da extinção, mas recuperaram quase milagrosamente. Agora, podemos voltar a vê-los em Portugal

No Parque Natural do Vale do Guadiana, os biólogos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas acompanham a vida dos linces-ibéricos e, às vezes, é preciso montar delicadas e nem sempre bem-sucedidas operações de captura de alguns desses felinos, para poder estudá-los. A reportagem da TVI acompanhou em exclusivo este trabalho e podemos dizer que nos saiu a sorte grande.

Há 53 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Trânsito reaberto na A1 na zona de Santarém após despiste que faz um ferido grave

Hoje às 17:07
1
05:14

Amar só ao fim de semana: vantagens, riscos e o que nunca pode faltar numa relação

2 jan, 12:55
2
03:00

Crise na Venezuela deixa comunidade portuguesa em sobressalto

Hoje às 14:14
3

IPMA coloca seis distritos do continente em aviso amarelo devido ao tempo frio

Hoje às 08:58
4
02:10

"Estávamos amontoados uns em cima dos outros, alguns estavam queimados, outros estavam mortos": o relato de uma sobrevivente da tragédia na Suíça

2 jan, 13:42
5

Confirmada a morte de portuguesa desaparecida no incêndio do Le Constellation

Hoje às 13:17
6
00:58

Começou com velas pirotécnicas em garrafas de champanhe e terminou assim: as imagens da tragédia nos Alpes suíços

2 jan, 15:28
7
21:23

"Estamos a assistir à transformação do mundo em que crescemos"

Ontem às 22:13
8

PSP identifica cerca de 30 pessoas relacionadas com os disparos com armas proibidas em Lisboa

Ontem às 16:05
9

Colisão entre carro e motociclo provoca vítima mortal em Esposende

Ontem às 15:25
10
02:01

Gouveia e Melo acusa Marques Mendes de ter sido apanhado a pedir favores em escutas no caso dos Vistos Gold

2 jan, 21:57
11

Polícia suíça: identificadas as 16 últimas vítimas do incêndio no bar no Ano Novo

Há 1h e 55min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Confirmada a morte de portuguesa desaparecida no incêndio do Le Constellation

Hoje às 13:17

Polícia suíça: identificadas as 16 últimas vítimas do incêndio no bar no Ano Novo

Há 1h e 55min
01:43

Maduro e a mulher vão ser presentes a juiz já esta segunda-feira

Há 2h e 33min
01:49

Montenegro entra no primeiro dia de campanha e apela ao voto em Marques Mendes

Há 1h e 47min
03:04

Promessas de Ano Novo levam multidões aos ginásios

Hoje às 14:08
02:27

Uma aldeia, muitos idosos e apenas uma criança: é assim que se vive o inverno em Guadramil

Hoje às 13:48
02:15

André Ventura diz que apoio de Montenegro a Marques Mendes mostra que o primeiro-ministro quer uma marioneta em Belém

Há 1h e 38min
03:40

No Porto, há cada vez mais trabalhadores a pedir ajuda para comer

Hoje às 13:45
08:03

"Temos de potenciar as instituições públicas para estarem melhor preparadas": os riscos e desafios da inteligência artificial

Hoje às 09:30
05:26

"Combater ansiedade, depressão e dor crónica": como funciona o hipnotismo clínico

Hoje às 08:52