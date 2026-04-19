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Estreito de Ormuz pode ter um “problema com minas”. “Sabemos que o Irão pode ter um arsenal de até cinco mil”

Em "Global", Paulo Portas analisou a recente disputa iniciada por Donald Trump contra o Papa Leão XIV, sublinhando que se tratou de um "erro" da administração norte-americana. Num momento em que as negociações de paz se tornam cada vez mais complexas, o comentador destaca que o "Estreito de Ormuz tornou-se evidentemente a arma económica de pressão"

  • “Se Brexit ganhar será 'o princípio do fim'" da Europa
    Paulo Portas
Há 1h e 42min
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