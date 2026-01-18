VÍDEO SEGUINTE
Europa ameaça retaliação após ultimato de Trump pela Gronelândia

Donald Trump fez subir o tom da tensão diplomática ao anunciar tarifas de 10% (que podem chegar aos 25% em junho) contra oito países europeus que se opõem à compra da Gronelândia pelos Estados Unidos. Entre os visados estão nações como a França, Alemanha e Dinamarca.

Em resposta, o presidente francês, Emmanuel Macron, classificou as ameaças como "inaceitáveis" e instou a União Europeia a ativar o seu poderoso Instrumento Anti-Coerção. Este mecanismo, nunca antes usado, permitiria a Bruxelas responder com sanções comerciais severas para proteger a soberania europeia.

Há 41 min
