Depois da Venezuela, Donald Trump insiste em integrar a Gronelândia nos Estados Unidos e não exclui o uso da força. Os aliados estão a reagir com preocupação. Portugal já assinou uma declaração conjunta subscrita pelas principais potências europeias a apelar aos Estados Unidos que parem com as ameaças contra a Dinamarca, um aliado histórico que integra a NATO
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Europa já começou a pensar numa resposta à ameaça militar norte-americana - mas Espanha diz não conhecer "qualquer plano"
Há 1h e 24min