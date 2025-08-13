Ex-concorrentes do "Secret Story" assaltados à mão armada em Vilamoura. Momento foi gravado por uma câmara

Daniel Gregório e Liliana Filipa, antigos participantes do reality show da TVI "Secret Story", foram assaltados à mão armada na madrugada de terça-feira quando chegavam de carro ao aldeamento onde estão alojados, em Vilamoura. Os filhos do casal estavam na viatura e assistiram ao crime. Os assaltantes, que seguiam numa mota, continuam em fuga