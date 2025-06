Ex-número três do PSOE preso em investigação por corrupção. Milhares pedem a demissão de Sánchez

O primeiro-ministro espanhol enfrenta uma crise grave com a prisão preventiva do ex-número três do PSOE, Santos Cerdán. Demitido há 15 dias, Cerdán é acusado de corrupção, tráfico de influências e associação criminosa, num caso ligado a pagamentos indevidos em obras públicas do governo de Pedro Sánchez, onde era considerado um aliado próximo.