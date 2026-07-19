Ex-presidente do Júri Nacional de Exames faz acusações fortes a Fernando Alexandre

São acusações fortes do ex-presidente do Júri Nacional de Exames. Luís Duque de Almeida garante que o ministro da Educação nunca pediu um balanço da experiência realizada com Filosofia, em 2025, e considera que generalizar a digitalização foi uma decisão bastante arriscada. Luís Duque de Almeida diz ainda que Fernando Alexandre agora está a sacudir responsabilidades.