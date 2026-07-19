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Exames Nacionais: Maioria das notas "suspensas" já são conhecidas

Depois de um fim de semana de nervos, a grande maioria dos alunos do Ensino Secundário já conhece as notas das provas de final de ciclo. Os alunos avaliam agora os resultados para decidirem o próximo passo. Os diretores das escolas  públicas, deixam críticas ao ministro da Educação e ao primeiro-ministro, mas dizem que, estando resolvido o problema das notas "suspensas", há condições para manter o calendário de acesso ao Ensino Superior.

Há 2h e 20min
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