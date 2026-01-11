Excesso de mortalidade em Portugal. Pior só durante a pandemia de covid-19

Em pouco mais de um mês, Portugal registou mais cerca de 3 mil óbitos do que o normal para esta época do ano. O chamado "excesso de mortalidade", revelado pelos números da Direção-Geral da Saúde (DGS), arrasta-se há mais de um mês, desde 6 de dezembro, com a chegada da gripe e do frio.

O cenário agravou-se na primeira semana de janeiro, após as festas de Natal e Ano Novo, como tinham previsto os especialistas, e a mortalidade acima da média deixou de afetar apenas os idosos, passando a atingir todas as idades acima dos 45 anos.

Com 547 óbitos em 24 horas, o pico da mortalidade aconteceu a 2 de janeiro - para encontrar dias com mais mortos em Portugal é preciso recuar até 2021, um ano de pandemia de covid-19.

Os números da DGS indicam que o pior parece já ter passado, mas é preciso esperar mais uns dias para ter certezas.