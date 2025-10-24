EXCLUSIVO: Agência de celebridades Glam declara insolvência e deixa dezenas de agenciados lesados

Os irmãos Beatriz e Luís Lemos, fundadores da agência, culpam-se mutuamente pela queda do império. Há quem aponte o dedo à deputada socialista Dália Miranda, ex-mulher de Luís Lemos, acusando-a de ter ajudado a dissipar o património da empresa através de um alegado divórcio simulado. A deputada nega todas as acusações e garante que foi Beatriz quem manipulou o ex-marido