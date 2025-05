Exclusivo: Apoiantes do presidente da Câmara de Penafiel entram nos quadros como cantoneiros

Em fim de mandato, o atual presidente da Câmara Municipal de Penafiel encontrou uma forma de dar emprego ao staff. Antonino Sousa fez entrar para os quadros da autarquia secretárias e apoiantes do PSD em concursos para cantoneiros e cozinheiros. O problema é que as pessoas em causa nunca exerceram estas funções e pouco depois foram promovidos a técnicos superiores, tendo entretanto entrado para os quadros da autarquia, não podendo agora ser demitidos. A reportagem é de Sofia Fernandes com imagem de Sílvio Rocha.