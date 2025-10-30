Os sensores que medem a glicémia de forma contínua não chegam para todos os doentes. O stock de cada farmácia esgota em poucos dias e a compra destes dispositivos transformou-se numa espécie de ação clandestina. Nesta reportagem damos conta do desespero de dezenas de milhares de diabéticos, explicamos porque é que os sensores de glicose são tão procurados, e porque é que o laboratório farmacêutico não repõe os stocks.
Exclusivo. "Às vezes sacrifico-me em função da minha mãe": diabéticos desesperam à procura de sensores
Luís Vigário
Há 57 min