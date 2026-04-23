VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Exclusivo. Carlos Fernandes foi assaltado. Depois, passou de vítima a criminoso, com contas que nunca abriu, uma empresa que não criou e dívidas de milhares de euros

Carlos Fernandes tinha 22 anos quando foi assaltado na Rua Cor‑de‑Rosa, em Lisboa, na madrugada de 20 de janeiro de 2024. Hoje tem 24. Desde então, passou de estudante universitário nos Estados Unidos a arguido em vários processos‑crime, com contas bancárias abertas em seu nome, uma empresa que nunca criou e uma dívida à Segurança Social que já se aproxima dos 300 mil euros.

  • Sónia Trigueirão
    Sónia Trigueirão
Ontem às 21:14
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

01:38

"Quando chegámos, verificámos um ataque bastante violento": homem atacado pelo próprio cão na Amadora

Hoje às 15:37
1

Com que frequência deve lavar as suas toalhas de banho?

22 mai 2025, 11:57
2
00:35

Governo anuncia novo apoio à compra de carros elétricos e alerta para risco no abastecimento

Hoje às 13:39
3
01:29

Registados mais oito mil crimes rodoviários e 165 mil multas desde janeiro. GNR está preocupada

Hoje às 15:40
4
03:33

"Dor de cabeça forte, febre alta ou rigidez na nuca": estes sinais "devem levar-nos a procurar um serviço de emergência o mais rapidamente possível"

Hoje às 09:34
5
01:58

Gasolina sobe e gasóleo desce na segunda-feira: saiba o preço dos combustíveis na próxima semana

Hoje às 13:40
6
01:10

Luís Filipe Vieira cai à saída do Campus de Justiça

Ontem às 15:37
7

Homem cai de arriba de 15 metros em São Pedro de Moel e sobrevive

Há 3h e 1min
8
15:27

Sousa Tavares: "Vamos assistir a uma crise económica que não tem comparação com nada do que vimos antes"

Ontem às 22:07
9
01:15

Acidente em cruzeiro na Madeira fere criança alemã de dois anos

Ontem às 23:48
10
02:53

Preparavam-se para viver na casa dos sonhos após quatro anos em obras. Depois, chegou a tempestade

Ontem às 16:59
11

Bragança, Castelo Branco e Guarda sob aviso amarelo por causa da chuva

Hoje às 08:31
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

06:37

Exclusivo. Pedro Ramos viveu 20 anos "como se não existisse" depois de lhe roubarem a carteira

Há 45 min

Homem cai de arriba de 15 metros em São Pedro de Moel e sobrevive

Há 3h e 1min
01:38

"Quando chegámos, verificámos um ataque bastante violento": homem atacado pelo próprio cão na Amadora

Hoje às 15:37
04:15

Todos os meses pode estar a perder dinheiro - veja onde

Hoje às 15:34
02:06

"Há crimes que acontecem por influência das redes sociais": PJ alerta para o impacto da pornografia no aumento de violações entre jovens

Hoje às 15:38
04:05

Prepare-se: vem aí um fim de semana de "tempo tropical"

Hoje às 11:48
03:33

"Dor de cabeça forte, febre alta ou rigidez na nuca": estes sinais "devem levar-nos a procurar um serviço de emergência o mais rapidamente possível"

Hoje às 09:34
01:58

Gasolina sobe e gasóleo desce na segunda-feira: saiba o preço dos combustíveis na próxima semana

Hoje às 13:40
19:22

Foi assaltado. Agora deve 300 mil euros e é arguido em vários crimes

Ontem às 21:14

Vai haver um novo concurso para a compra de carros elétricos. E já não falta muito

Hoje às 12:07
15:27

Sousa Tavares: "Vamos assistir a uma crise económica que não tem comparação com nada do que vimos antes"

Ontem às 22:07
27:30

A entrevista a Cristina Ferreira na íntegra

21 abr, 22:54